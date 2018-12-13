BAKAN SELÇUK: OKULLAR ARASINDAKİ İMKAN FARKLILIKLARINI AZALTABİLİRSEK ARADAKİ BAŞARI FARKI DA AZALACAK

\"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitim ile ilgili yeni bir nefes ve solukla yola devam edebileceğimizi düşünüyorum\"

\"Eğer biz Türkiye\'de okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, okullar arasındaki başarı farklılıkları da azalacaktır.\"



\"İnsan kavramını eğitim sisteminin temeline yerleştirmeliyiz\"



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK/Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA) MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantıları kapsamında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde düzenlenen programda konuştu. Selçuk konuşmasında, “Eğer biz Türkiye\'de okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, okullar arasındaki başarı farklılıkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye\'den de kurtulmuş olacağız. Sınav merkezli Türkiye\'den kurtulduğumuzda da eğitim sistemi mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine de zemin hazırlayacak\" dedi.

Beyoğlu Sütlüce\'de bulunan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde yapılan Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı\'na başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Milli Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda idari ve mülki amir katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, “2023 Vizyonu konusunda bütün Türkiye\'yi dolaşıp toplantılar düzenliyoruz. Bunu yapmamızın nedeni, Ankara\'dan genelgeler ve talimatlar göndererek bu meselenin olmayacağını, resmi yazılar yazarak gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. O yüzden biz gönüllere yazarak, el ele tutuşarak az çok tecrübe etme fırsatımız oldu. Bu anlamda tüm Anadolu\'da karşılaştığım çocuklarımız, kuzularımız başta olmak üzere anne ve babalar, bütün öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz bu meseleyi nasıl yükseltiriz konusunda güven inşa ediyorlar\" dedi.

“OKULLAR ARASINDAKİ İMKAN FARKLILIKLARINI ORTADAN KALDIRMALIYIZ\"

Selçuk, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitim ile ilgili yeni bir nefes ve solukla yola devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu söylerken elbette bir güvencem var. Bugüne kadar yapılan çok güzel işler var. Biz kalite ve nitelikle ilgili daha fazla adım atmaya gayret ediyoruz. Bu gayreti de daha birikmiş ve denenmiş tecrübelerden yararlanarak yapacağız. Bu anlamda da daha önce emek verenlere de teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye\'de eğitim anlamında ne yapmamız gerektiğini birçok öğretmen ve müdür arkadaşımız çok rahatlıkla ifade edebilir. Bu işin merkezi omurgası da şu şekilde ifade edilebilir. Eğer biz Türkiye\'de okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek, okullar arasındaki başarı farklılıkları da azalacaktır. Sınav merkezli bir Türkiye\'den de kurtulmuş olacağız. Sınav merkezli Türkiye\'den kurtulduğumuzda da eğitim sistemi mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine de zemin hazırlayacakö şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞUN HİZASI İNSANLIĞIN HİZASI BOZULUR\"

İnsan kavramı eğitimin sisteminin temeline yerleştirilmesi gerektiğini savunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çünkü insan meselesi halledilmeden fiziki ve teknik meselelerin çözülmesi çok mümkün değil. Bazen büyük toplantılarda ifade ediyorum. Biz dünyanın gitmek istediği yere gitmek istiyor muyuz diye konuşuyoruz. Ben şahsen bu noktaya gitmek istemiyorum. Çünkü insanı endüstrinin ihtiyaçları ile sınırlayan ve eğitimi endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik sınırlayan bir eğitim anlayışı ile insanlığın geleceğini kurtaramayız. Bugün bakıyoruz, dünyadaki eğitim sistemi yükseldikçe silahlanma, obezite ve açlık artıyor. Bir şeyin yanlış gittiğini görüyoruz. Biz sadece madde de mükemmel olarak insanın hizasını koruyamayız. Çocuğun hizasını hiç koruyamayız. Çocuğun hizası bozulursa insanlığın hizası bozulur.ö İfadelerini kullandı.

Bakan Selçuk\'un konuşmalarının ardından, günün anlam ve önemine atfen hediyeler verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'a Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kurt, okul öğrencilerinden Muhammed Furkan Akbaşoğlu ve Yusuf Safa Varank hediye takdim etti.

Görüntü dökümü

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-Salondan detaylar

-Bakan Selçuk\'un konuşması

-Bakan Selçuk\'a hediye takdimi