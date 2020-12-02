Bakan Selçuk, Normalleşme Desteği'nin uzatıldığını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı Normalleşme Desteği'nin uzatıldığını açıkladı.

Uygulanmakta olan 'Normalleşme Desteği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Selçuk, "3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı" dedi.

Bakan Selçuk, 'İlave İstihdam Teşviki süresinin de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikle ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, bu teşvikin süresinin ise 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını söyledi.