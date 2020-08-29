Bakan Selçuk: Nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücü 50 bini aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatında üretime değer katan nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Mesleki Yeterlilik Kurumumuz (MYK) iş dünyası ile birlikte çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirliyor. Bu standartlara uygun olarak uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücümüzün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini sağlıyor" dedi.



MYK'nın bugüne kadar 50 binden fazla kadın çalışanının üretime katılmasını sağladığını belirten Bakan Selçuk, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayımız 1 milyon kişiyi aşmış durumda. 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli işgücümüze 2019 yılında 471 bin 227 kişi daha katıldı. Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu işgücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak" diye konuştu.

Sektör sayısının artırılması hedefleniyor



Bakan Selçuk, nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün yoğunlaştığı sektörleri şöyle sıraladı: Turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri, toplumsal ve kişisel hizmetler, ticaret, tekstil, hazır giyim, deri, iş ve yönetim, ulaştırma, lojistik ve haberleşme, otomotiv, kimya, petrol, lastik ve plastik, makine.

Bu sektörleri artırmak istediklerini belirten bakan şöyle devam etti: "Kadın işgücümüzün istihdama katılacağı sektör sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK’larımız işbirliğinde, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz projelerle hep birlikte yürüteceğiz."