Bakan Selçuk : Mutlu okullar, mutlu çocuklar mutlu öğretmenlerle ortaya çıkıyor

Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının açılışı Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu\'nda TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'ın katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Selçuk, \"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ülkece büyük bir dönüşüm hareketi içindeyiz. Biz bu değişim içinde kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Çünkü insanların değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitim ile olur\" dedi.

\"MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU ÖĞRETMENLERLE ORTAYA ÇIKAR\"

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir konuşma yaptı. Selçuk konuşmasında şunları söyledi; \"Yeni bir eğitim öğretim yılının başındayız. Sevgide umutta ve emekte iyi bir dönem olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ülkece büyük bir dönüşüm hareketi içindeyiz. Biz bu değişim içinde kendimizi lokomotif olarak görüyoruz. Çünkü insanların değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitim ile olur. Çocuklarımız okulda bilgisayar ile eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek zorundayız. \'Bu bilgisayarı yapanlar, üretenler geliştirenler bizim çocuklarımızdır\' cümlesini kurmak bizim vazifemiz. Sevgili öğretmenler bu umudun mimarı her dönem olduğu gibi sizler olacaksınız. Çünkü çocuğunun gelişimi doğrudan öğretmenin ilgisi ve sevgisi ile ortaya çıkıyor. Çünkü mutlu okullar mutlu çocuklar, mutlu öğretmenlerle ortaya çıkıyor\" şeklinde konuştu

\"TRAFİĞİ KONTROL EDİYORUZ\"

Tören de konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün okullar açıldı. Tabi ilk günde trafik yoğun. İBB olarak trafiği kontrol etme adına tüm ekiplerimiz seferber. Bunları takip etme zorunluluğumuz var. Ayrıca metro projemiz de bitti. Deneme sürüşleri yapıyoruz. İnşallah problem olmazsa ekim ayında metromuzu açacağız\" ifadelerini kullandı.

Vali Vasip Şahin sözlerine yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek başladı. İstanbul\'da 8 Bin 684 okulda, 151 Bin öğretmenle, 103 Bin derslikte 3 Milyon 100 Bin öğrencinin eğitim göreceğini belirten Vali Şahin, “Çocuklarımızı Hz. Ali efendimizin de dediği gibi \'Yaşadığımız güne değil, onların yaşayacağı güne hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün gayemiz bu. Bu yıl standardı yüksek bir eğitim dönemi olmasını diliyoruz. Tek eğitime geçmek için elimizden geldiğince çapa sarf ediyoruz. 160 okulumuz inşaat ve proje aşamasındadır. Onları da en kısa zamanda hazırlayarak eğitime başlayacağız\" dedi.

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