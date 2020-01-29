Bakan Selçuk: İsteyen fabrikasının içine meslek lisesi kurabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek okulları üzerinden üretimi ve istihdamı arttıracak ekosistem kurduklarını açıkladı. 200 yeni iş garantili okul açtıklarını ve mesleki eğitim merkezlerine yatırımı arttıracaklarını belirten Selçuk, yeni yaptıkları yasal düzenleme ile özel sektöre fabrikasının içinde okul açma imkanı da getirdiklerini belirtti. Otellerin içlerine okullar açtıklarını belirten Selçuk, "Yasayı değiştirdik; şimdi isteyen fabrikasının içine ya da otelinin içine okul kurabilir. Bu okulların sayısı hızla artacak. Vergi desteği var, öğrenci başına 5 bin lira ile 7 bin lira arasında destek var" dedi

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre bir grup ekonomi yazarı ile bir araya gelen Bakan Selçuk, meslek liseleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonominin ihtiyaçlarını gözden geçirdiklerine, ihtiyaç olan sektörlerde okul açtıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: