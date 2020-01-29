Bakan Selçuk: İsteyen fabrikasının içine meslek lisesi kurabilecek
Selçuk, öğrenci başına 5 bin lira ile 7 bin lira arasında vergi desteği olduğunu kaydetti
29 Ocak 2020 09:51
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek okulları üzerinden üretimi ve istihdamı arttıracak ekosistem kurduklarını açıkladı. 200 yeni iş garantili okul açtıklarını ve mesleki eğitim merkezlerine yatırımı arttıracaklarını belirten Selçuk, yeni yaptıkları yasal düzenleme ile özel sektöre fabrikasının içinde okul açma imkanı da getirdiklerini belirtti. Otellerin içlerine okullar açtıklarını belirten Selçuk, "Yasayı değiştirdik; şimdi isteyen fabrikasının içine ya da otelinin içine okul kurabilir. Bu okulların sayısı hızla artacak. Vergi desteği var, öğrenci başına 5 bin lira ile 7 bin lira arasında destek var" dedi
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre bir grup ekonomi yazarı ile bir araya gelen Bakan Selçuk, meslek liseleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonominin ihtiyaçlarını gözden geçirdiklerine, ihtiyaç olan sektörlerde okul açtıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mesela, 3.5 milyar dolar civarında ahşap oyuncak ithalatı yapılıyordu. Hemen okulunu kurduk. Bunlar istihdam garantili, satış garantili okullar. Savunma sanayi çok gelişti ve burada teknisyen ihtiyacı vardı. Aselsan’ın içine okul açtık. İlk defa mesleki eğitim, yüzde 1’lik dilim içinden öğrenci aldı. Ankara’daki fen lisesine girecek çocuk, meslek lisesini tercih etti. Bunun gibi birçok alanda açılan yeni okullar sanayinin, ekonominin ihtiyacını karşılar oldu. Hepsi de iş garantili okullar. Aynı zamanda meslek eğitim merkezlerine de yatırımı artırıp, bazı ayrıcalıklar tanıdık. Artık buralara gidenleri 4 yıllık lise mezunu sayıyoruz. Üç yıllık olan askerlik ertelemesini bu okullarda okuyanlar için 6 yıla çıkardık. Mezun olanlara da yedek astsubaylık hakkı tanıdık. Bunları yapınca da meslek eğitim merkezleri ve okullara talep patlaması oldu.”
Ziya Selçuk, ihtiyaç olan tüm alanlarda yeni okullar açacaklarını ve tüm planları yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Nerede açık varsa oraya yöneliyoruz. Türkiye’nin futbol hakemliğine ihtiyacı var, hakem yok. Futbol Federasyonu ile bir protokol imzaladık, eylül ayında hakemlik okulu açılıyor. Mesela, çim teknisyenliği büyük ihtiyaç, ama okulu yok. Bu alanda bin 500 elemana ihtiyaç olduğu söylendi, bunun okulunu da açacağız. Stadyumların içine okullar açacağız. Stadyumlar yılda 25 gün açık tesisler, orada duruyorlar ama boşlar.