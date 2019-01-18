Bakan Selçuk: EYT ile ilgili düzenleme gündemimizde değil

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hakkında "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, özetle şunları söyledi:

"3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.

Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."

Selçuk, "Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu? Müge Anlı ile bunu konuşacağız" dedi.