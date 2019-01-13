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Ekonomi

Bakan Selçuk: Emeklilerin farkları Ocak ayı içerisinde ödenecek

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin farkları ocak ayı içerisinde  ödenecektir" dedi

13 Ocak 2019 13:13

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, \"Emeklilerimizin farkları ocak ayı içerisinde  ödenecektir\" dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında emekli fark ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Fark ödemelerinin Ocak ayı içerisinde ödeneceğini kaydeden Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1\'i ila 5\'i  arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur  gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.\"

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