BAKAN SELÇUK :  EĞİTİME YETERLİ KAYNAK AYIRAMAZSAK EKONOMİK SAVAŞI KAZANAMAYIZ 

* Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

\"Eğitime yeterli kaynak ayıramazsak, biz ekonomik savaşı kazanamayız, benliğimizi koruyamayız, kültürümüzü koruyamayız. Bu çerçevede çok kararlı bir şekilde eğitimle ilgili almamamız gereken mesafenin farkındayız\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımı ile Kabataş Lisesi\'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk\'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.



\"EĞİTİMLE İLGİLİ ALMAMIZ GEREKEN MESAFENİN FARKINDAYIZ\"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, \"Eğitim gelince akla hep sınavlar, notlar gelir ancak aslında eğitimi bunun çok daha ötesinde bir kavram olarak görmek gerek\" dedi. Bakan Selçuk, eğitimin sadece bir diploma meselesi olmadığını belirterek, \"Eğitim, insanın kamil olma, olgunlaşma yolculuğudur. Eğer eğitime gereken önem verilirse eşkıyadan evliya doğar. Eğitim, genlerimizde taşıdığımız bütün potansiyeli açığa çıkarır. Tüm hayallerimizi bizler gençlerimiz üzerinden eğitimin kanatlarına yükleriz ve eğitimi yasak savmanın ötesinde hayat bahşedici bir kurum olarak da görürüz. Eğitime yeterli kaynak ayıramazsak, biz ekonomik savaşı kazanamayız, benliğimizi koruyamayız, kültürümüzü koruyamayız. Bu çerçevede çok kararlı bir şekilde eğitimle ilgili almamamız gereken mesafenin farkındayız\" dedi.



\"300 YILLIK BİR MESELE\"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliği ve kararlılığı ile Türkiye\'de eğitimle ilgili çok büyük işler yapılacağının altını çizerek, \"Ben bu cesareti nereden alıyorum diye kendi kendime düşündüğümde, eğer bir kabine, bir millet meselesi olursa, devlet meselesi olursa Cumhurbaşkanımızın iradesi ve kararlığı olursa bir kudret ortaya çıkar ve biz eğitimi alır götürürüz. Japonların bir sözü var; \'Zehri tatmışsan tabağını sıyır\' diyor. Bu bir kararlılık ifadesi. Biz de eğitim meselesini aynı kararlılık içinde bırakıyoruz. Nasıl bir ülke bırakacaksınız diyen çocuklarımızın gözlerine iç huzuru ile bakmak istiyoruz. Eğer 20 sene sonra bize nasıl bir gelecek bıraktınız sorusuna müsterih olarak cevap veremiyorsak o zaman sıkıntımız var demektir. Yeterli insan kaynağımız, motivasyonumuz var. Fazlasıyla ümidimiz ve umudumuz var. Önümüzdeki 10 yılları kapsayan kararlar alacağız hep beraber. Bu mesele öyle kolay bir mesele değil. Bu mesele 300 yıllık bir mesele. 300 senedir muasır medeniyet seviyesine üstüne çıkmakla ilgili bir dava peşindeyiz. Belirli bir şuur içerisinde inşallah bu davayı belli bir yola koyacağız\" dedi.



\"HERKESİN DÜŞÜNCESİNİN UZAYDAN OKUNACAĞI BİR ÇAĞA DOĞRU GİDİYORUZ\"

Selçuk, baskın uygarlıkların kendi eğitimini ihraç ettiğini, bunu kopyalayan ülkelerin bunu ithal ettiğini söyleyerek,\"Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir\" dedi. Bunun sonucunda bu toplumların tohumlarının bozulduğunu ve neslinin ıslah edilemediğini anlatan Selçuk, şu şekilde konuştu:

\"Bizim orijinal ve özgün eğitim sistemi kurma ihtiyacımız var. Sizi çok farklı bir gelecek bekliyor. Dijital, fiziksel, biyolojik olanın aynı bedenle bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz. Singularity çağı. Yani 20 sene sonra hepinizi vücutlarında çiplerin olacağı, herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bizim bu konularda mesafe almamız şart. Bugün ilk okula başlayanlar 2040 yılında iş hayatına atılacak. Büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle robotların hakim olduğu, işlerin yüzde 80\'ine yakın robotların yaptığı bir çağ olacak. Bu cağ aynı zamanda bir müjdeyi de taşıyor. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açacak. Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla bilime, sanata ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple gelecek o kadar da karamsar olmamızı gerektiren bir muhteva taşımıyor. \"

Televizyonda izlediği bir Real Madrid-Barselona maçı hatırasını paylaşan Bakan Selçuk, \"Sunucu Barselona\'nın antrenörüne dedi ki, \'Kazanmak için neyapacaksınız? Antrenör, dedi ki; \'Kazanmak için her şeyi yapacağız.\' Real Madrid\'in antrenörüne sordu. O, dedi ki; \'Kazanmak için her şeyi yapmayacağız.\' Bizim ahlak sınırlarımız var. Meseleye bu açıdan bakmamız lazım.\" şeklinde konuştu.Selçuk, öğrencilerden başta öğretmenleri olmak üzere kendilerine emek harcayanlara saygı duymalarını isteyerek, çok okumaları yönünde tavsiyede bulundu.



\"ARZUMUZ AL BAYRAĞI DAHA BÜYÜK BİR ŞEVKLE KUCAKLAMAK\"

İnsanlık için umut olan bir Türkiye hayal ettiklerini ifade eden Selçuk, \"Bunun için çok ama çok çalışmamız, elinden tutulmamış çocuk bırakmamamız lazım. O zaman hayalle hayatı birleştirmiş oluruz. O zaman aklın öncülüğünde gönülleri bir araya getirmiş oluruz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ve cesaretinize ihtiyacımız var. Arzumuz al bayrağı daha büyük bir şevkle kucaklamak ve bu milletin ülkü birliğine hizmet etmek.\" şeklinde konuştu.

Velilere ve öğretmenlere de seslenen Bakan Selçuk, \"Veliler, çocuklar emanettir. Benim çocuğum demek bile emanete zeval verir. Her bir çocuk milletin, insanlığın emanetidir. Çocuk insanlığın öz yurdudur. Çocuk bozulursa insan bozulur, insanlık bozulur. Ebeveynlerin biraz daha taşıdığı vebali hissetmesinde yarar var. Sevgili öğretmenler, bizler milletimizin hamuru bıkmadan usanmadan her gün yoğuran insanlarız. Toplumumuzu her gün yeniden inşa eden insanlarız. Sizlere, heyecanınıza ve ettiğiniz yemine inanıyoruz. Bunun hakkını teslim edeceğinize inanıyoruz\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-----------

-Bakanın açıklamaları