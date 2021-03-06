Bakan Selçuk: Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geçilen kontrollü normalleşme döneminde cumartesi sokağa çıkma yasağının birçok ilde kalkmasıyla oluşan kalabalıklara karşı uyardı. Selçuk, "Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kademeli normalleşme sürecinde vatandaşlardan kontrollü davranmaları konusunda ricada bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var."