Bakan Selçuk: Çocukların yeri okuldur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapandığını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Çocukların yeri okuldur" dedi.

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama şöyle:

"Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde."