Bakan Selçuk: Çocuklarımızın dini istismara uğramasını istemiyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'FETÖ' terör örgütünün yıllarca dini kullanarak insanların devlete düşman edildiğini belirterek, ''Bizler çocuklarımızın dini istismara da uğramasını istemiyoruz. Din kisvesi adı altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz'' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılışlar için sabah saatlerinde havayolu ile Ankara’dan Tokat’a geldi. Bakan Selçuk, ilk olarak Tokat Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra Vali Ömer Toraman ile makamında görüştü ve şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Almus ilçesine geçen Bakan Selçuk, Aliyyül Murtaza Erkek Kuran kursunun açılışına katıldı. Açılışta Bakan Selçuk’un yanı sıra Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü yer aldı.



"Çocuklarımızın dini istismara uğramasını istemiyoruz"

Buradaki konuşmasında din kisvesi adı altında çocukların kandırılmasına izin vermek istemediklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''Bizler çocuklarımızın dini istismara da uğramasını istemiyoruz. Din kisvesi adı altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz. Biliyoruz ki FETÖ Terör Örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızıp gençlerimizi, anne-babalarını devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı. Hamdolsun milletimizin inancına, vatanına ve bayrağına olan bağlılıkları karşısında bunlar başarılı olamadılar. Bundan sonraki süreçte de bu tür hainler, bu tür teröristler asla başarılı olamayacaklar. Dini istismar ederek de başarılı olamayacaklar. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kuran kurslarımız ve siz değerli öğretmenlerimiz özverili çalışmalarıyla bu tür istismarların da önüne geçmeye vesile olacaksınız. Çocuklarımız, gençlerimiz yaşanan eski dönemleri, yasakçı dönemleri de bilerek büyüyecekler. Camilerin kapatıldığı, ezanların susturulduğu, karanlık dönemleri de bilerek yetişmelerini istiyoruz biz'' dedi.



