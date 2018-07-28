Bakan Selçuk: Bu levhalar gibi pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Avcılar’da dün boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmen için, 'Hem Ayşe hem Gül' başlığıyla paylaşımında kullandığı levhayı kastederek " Bu levhalar gibi daha pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor. Bu algının önüne geçebildiğimiz zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız" dedi.

Bakan Selçuk'un, İstanbul'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik'le ilgili görsel olarak kullandığı okul geçidi trafik levhasında erkek figürü önde, kadın figürü ise arkada yer alıyor. Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşi tarafından öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik için 'Hem Ayşe hem Gül' başlığıyla şunları şöyledi: "Bu levhalar gibi daha pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor. Bu algının önüne geçebildiğimiz, kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman, o zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız. Bunları cesurca yapabilmemiz için bize gayret, Ayşegül öğretmene Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum."