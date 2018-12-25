Bakan Selçuk açıkladı: Asgari ücret net 2 bin 20 lira olacak

Gökhan CEYLAN- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında asgari ücretin yüzde 26,5 artışla, brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere bugün dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında asgari ücret rakamını açıklayan Selçuk, şunları söyledi:

\"Asgari Ücret Tespit Komisyonu\'nun nihai kararına göre, 1 Ocak 2019\'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,5 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak, 10 Ekim\'de \'Enflasyonla Topyekûn Mücadele\' programında işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu\'nun oy birliğiyle alınmıştır. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücrette oy birliği 3 defa sağlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücrette oy birliği sağlanmış olması da, söz konusu Türkiye olduğunda, söz konusu ülkemiz olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve iş verenimizin ortak paydada bulaşabileceğinin bir göstergesi oldu. Bu anlamda da çok mutluyuz.\"

\"Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, 3 çocuklu ve evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır\" diyen Bakan Selçuk, \"Tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlarımız ve iş verenlerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasına temenni ediyorum. Yerli ve milli üretimi, sürdürebilir kalkınmayı ve emeği her daim önceleyen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a bu süreçteki desteği için şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun diyorum\" ifadelerini kullandı.

\'MÜKEMMEL DEĞİL AMA KABUL EDİLEBİLİR BİR ÜCRET\'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise Bakan Selçuk ile görüşmelerinin gece 02.00\'den beri devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Bizim bir eşiğimiz vardı, 2 binleri aşma eşiğimiz vardı. Bu süreçte arzumuz, talebimiz şuydu; İnsanca yaşamayı sağlayacak bir ücret. Şimdi bu ücret mükemmel bir ücret mi? \'Mükemmel bir ücret\' dersek, değil. Ama bu ücret kabul edilebilir bir ücret. Sayın Bakanımızın yoğun bir emeği var. Belki yüzde 100 mutlu etmedik ama yüzde 70, yüzde 80 mutlu ettiğimizi umut ediyorum.\"