Bakan Selçuk, 486 milyon TL aktarılacak demişti; Maarif Vakfı'na 1.2 milyar TL bütçe ayrıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçe görüşmelerinde Bakan Ziya Selçuk'un 486 milyon TL ödenek aktarımı yapacaklarını belirttiği Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV), Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1.2 milyar TL verildi.

MEB dışında, yurtdışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan ve yönetiminde iktidara yakın çok sayıda isim bulunan Maarif Vakfı'na aktarılan bütçe ile ilgili Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, aktarılan kaynak, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlerde giderlerin karşılanması için kullanılacak denildi.

Her yıl ödenek artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Maarif Vakfı'na 2021 yılında 486 milyon TL ödenek aktarımı planlandığını açıklamıştı.

Maarif Vakfı’na 2017, 2018 ve 2019 yıllarında aktarılan ödenek sırası ile 163 milyon TL, 270 milyon TL ve 422 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Türkiye Maarif Vakfı’na 2020 yılında da cumhurbaşkanlığı kararı ile MEB bütçesinden 684 milyon lira aktarılmıştı.

Türkiye Maarif Vakfı tarihi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2016 yılında 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş. Vakıf, dünya genelinde 104 ülkeyle kurulan resmî temaslar sonucunda 52 ülkede temsilcilik ofisi açılmış olup 67 ülkede ise eğitim-öğretim faaliyetleri yürütüyor.