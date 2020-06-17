Bakan Selçuk: Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız, normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs süreciyle başlayan istihdam desteklerini ve normalleşme ile birlikte nasıl bir yol izleneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, işten çıkarmaların önüne geçmek için 5 Mayıs'ta uygulamaya sokulan kısa çalışma ödeneğinin 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aştığını aktardı.

Selçuk ayrıca son 10 günlük süreçte 400 bin işverenin kısa çalışma ödeneğinden 3 ay bitmeden vazgeçtiğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini aktardı.

Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen fesih kısıtını da üç ay daha uzatacaklarını ifade etti.

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