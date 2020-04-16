Bakan Selçuk: 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verdi.

"Yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak"

Öte yandan Bakan Selçuk, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız" açıklamasında bulundu.