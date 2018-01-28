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Ekonomi

Bakan Sarıeroğlu'ndan 'KİT' açıklaması

"WhatsApp grupları üzerinden yapılan algılarla çalışanlar bazı art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor"

28 Ocak 2018 21:49

Taşeron işçilerin merakla beklediği başvuru sonuçları bazı kurumlarda açıklanmaya başladı. Taşeronların sınav heyecanı başlarken bir yandan da KİT'lerin kadro umudu devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu KİT'lerle ilgili olarak, ''Sosyal medya üzerinde, özellikle WhatsApp grupları üzerinden yapılan algılarla çalışanlarımız farklı alanlara empoze edilerek bazı art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor. Buradan tüm çalışanlarımıza sesleniyorum; bunlara fırsat vermesinler. Bu yapılan olumlu düzenlemeye gölge düşürmeye çalışanlara kimse fırsat vermesin'' dedi

Sarıeroğlu, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Mamak İlçe Kadın Kolları Kongresinde, kadın kollarıyla birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

"İşçiler art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor"

Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin bazı kesimleri rahatsız ettiğine işaret ederek, "Sosyal medya üzerinde, özellikle WhatsApp grupları üzerinden yapılan algılarla çalışanlarımız farklı alanlara empoze edilerek bazı art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor. Buradan tüm çalışanlarımıza sesleniyorum; bunlara fırsat vermesinler. Oluşturulan bu gruplarda kimlerin olduğunu, neler görüşüldüğünü, duyarlı işçi kardeşlerimiz bizlere iletiyorlar. Bu yapılan olumlu düzenlemeye gölge düşürmeye çalışanlara kimse fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Taşeron düzenlemesinin büyük bir titizlikle hazırlandığına dikkati çeken Sarıeroğlu, düzenlemenin hazırlık aşamasının tüm bakanlıkların görüşü alınarak yapıldığını bildirdi.

KİTler içinçözüm

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna da değinen Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

24 bin kadro için İBB'ye başvurdu

Taşeron firmalar aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 işçi, kadro için başvurdu.

İBB'den alınan bilgiye göre, 2-10 Ocak tarihleri arasında 24 bin 109 kişi, istenen evraklarını hazırlayarak kadroya alınmak amacıyla İBB'ye müracaatta bulundu.

Başvuruda bulunanların 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB’nin şirketlerinde görev yapıyordu. Emekli olup da taşeron firmada çalışan veya emeklilik yaşı gelmiş olanların ise başvuruları alınmadı.

Taşeron başvuru sonuçları ve sınav tarihleri

Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak.

Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.

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