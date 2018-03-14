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Bakan Sarıeroğlu'ndan, 14 Mart Tıp Bayramı ziyareti

ANKARA (DHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bakanlığında görev yapan doktorların bayramını kutladı

14 Mart 2018 18:42

ANKARA (DHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bakanlığında görev yapan doktorların bayramını kutladı. Ziyaret ettiği doktorlara hediye veren Bakan Sarıeroğlu, doktorların ihtiyaçlarını sorarak iyi çalışmalar diledi.

BAKAN SARIEROĞLU, TAŞERON SINAVINA KATILDI

Bakan Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında kadroya geçecek olan taşeron işçilerin sözlü mülakat sınavına da katıldı. Sınav komisyonunu yerinde denetledi. Bakan Sarıeroğlu, mülakatın ardından işçilere başarılar diledi.

BAKAN SARIEROĞLU’NDAN KREŞ ZİYARETİ

Bakan Sarıeroğlu, bakanlığın kreşini de ziyaret etti, çocukları hediyelerle sevindirdi. Sarıeroğlu, sınıfları gezdi, çocuklarla tek tek yakından ilgilendi. Sarıeroğlu, ağlayan bir çocuğu kucaklayarak susturdu.

 

 

 

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