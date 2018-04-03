Bakan Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçen işçi sayısını açıkladı

Taşeron işçilerin kadroya alınma süreci dün(2 Nisan) sona ererken bugün Bakanlıkta açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin 2 Nisan tarihinde tamamlandığını hatırlatan Sarıeroğlu, sadece Ankara’da 66 bin 510 kişinin kadro hakkından yararlandığını belirterek, “Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C’den 4B’ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız” dedi.

Taşerondan kadroya geçiş kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nda 148 bin 489, Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221 ve TBMM’de bin 1157 işçi kadroya alındı.