Bakan Sarıeroğlu, kadına yönelik şiddeti kınadı (2)

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BAKAN'A KARPUZ PEKMEZİ HEDİYE ETTİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Belediyesi'ni ziyaret etti

21 Eylül 2017 18:01

BAKAN\'A KARPUZ PEKMEZİ HEDİYE ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana\'nın merkez Yüreğir İlçe Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'na, Yüreğir Kültürevleri aşçılık bölümü kursiyerlerinin yaptığı karpuz pekmezi hediye etti. Çelikcan, Bakan Sarıeroğlu\'na karpuz pekmezinin yapımı hakkında da bilgi verdi. Sarıeroğlu daha sonra Adana Organize Sanayi Bölgesi\'ne geçti.
İŞÇİLERLE ÖĞLE YEMEĞİ YEDİ
Abdioğulları Plastik Fabrikası\'nı ziyaret eden Bakan Jülide Sarıeroğlu, burada yemek molası veren işçilerin yanına geçti. Sıraya girip tabldot ile yemek alan Sarıeroğlu, işçilerle birlikte sohbet ederek yemeğini yedi. Sarıeroğlu, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü\'nün verdiği brifingin ardından, Sheraton Otel\'de düzenlenen, \'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı\'na katıldı.

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