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Ekonomi

Bakan Sarıeroğlu, hükümetin memurlara son zam teklifini açıkladı

ANKARA, (DHA) - ÇALIŞMA Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur zamlarıyla ilgili son tekliflerini açıklayarak, "Müzakereler sürecindeki son teklifimiz, 2018 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3

21 Ağustos 2017 18:42

ANKARA, (DHA) - ÇALIŞMA Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur zamlarıyla ilgili son tekliflerini açıklayarak, \"Müzakereler sürecindeki son teklifimiz, 2018 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019 yılı ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Bu sürecin, başka bir mekanizmaya gerek kalmadan, uzlaşıyla tamamlanması konusundaki arzumu belirtmek istiyorum\" diye konuştu. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifle ilgili değerlendirmelerini kısa sürede duyuracaklarını belirterek, \"Teklif, elimize kalemi veriyor; ama içine mürekkebi koymuyor. Dolayısıyla bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık\" dedi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4\'üncü dönem kamu kesimi toplu sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün parametreleri değerlendirerek, yeni teklifi sunduklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, \"Müzakereler sürecindeki son teklifimiz, 2018 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019 yılı ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Bu teklifimizi Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanımıza ilettim. Bundan sonraki aşamada, kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecektir. Bu sürecin, başka bir mekanizmaya gerek kalmadan, uzlaşıyla bugün saat 24.00\'e kadar süremiz var; tamamlanması konusundaki arzumu tekrar belirtmek istiyorum. Bizim için son teklif niteliğinde. Biz, bütün parametreleri, argümanları toplu olarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdik\" diye konuştu. 

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: TEKLİFİN KALEMİ VERDİĞİ GİBİ MÜREKKEBİ DE İÇİNE KOYMASI GEREK
Teklifle ilgili değerlendirmelerini yaptıktan sonra kendilerine ait uzlaşma eşiğini açıklayacaklarını belirten Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi: 
\"Teklif, elimize kalemi veriyor; ama içine mürekkebi koymuyor. Dolayısıyla bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık. Teklif, adaletin kapısını aralıyor; ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. Bu teklif, kalkınmanın kapısını da aralamalı. Bütün bu çerçevede, değerlendirmemizi yapıp, bize ait uzlaşma eşiğini de ifade edecek şekilde hem kamuoyuna hem de işverene çok kısa saatler içerisinde ifade edeceğiz. Bu ülkeye zarar verebilecek bir şey bizim tarafımızdan asla arzulanmaz; ama bizi hakeme zorlamak gibi bir seçenek önümüze dayatılmayacaktır, diye umuyoruz\"

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