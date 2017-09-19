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Bakan Sarıeroğlu, Bursa'da Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı

BURSA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde Belediye bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı dahilinde 6 aydır süren ve 22 Eylül’de bitecek olan projenin 3 ay uzatıldığını açıkladı

19 Eylül 2017 15:34

BURSA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Bursa\'nın Orhaneli İlçesi\'nde Belediye bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı dahilinde 6 aydır süren ve 22 Eylül’de bitecek olan projenin 3 ay uzatıldığını açıkladı.
Bursa\'nın Orhaneli İlçesi\'ndeki 30. Ahilik Haftası kutlamalarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu\'nun yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınar, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri Murat Zaim, Ali Sayın ve Ferruh Duşbudak ile OSB Müdürü İlker Er katıldı.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, törende yaptığı konuşmada, Orhaneli Belediyesi bünyesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı dahilinde 6 aydır devam eden ve 22 Eylül’de bitecek olan projenin 3 ay daha uzatıldığını söyledi. Bu müjdeli haber, proje kapsamında çalışan 100 kadın ve ailelerini doğrudan ilgilendiriyor. Törenin sonunda Bakan Sarıoeroğlu\'na Zübeyde Hanım yüzlü Hayme Ana Heykeli ve Ahiliğin vazgeçilmezi olan Şed hediye edildi.
Törende  Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınar da konuştu. Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın bakanının 21 Aralık 1987’de 46 hükümette yer alan İmren Aykut olduğunu belirten Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Sosyolog Mutlu Çınar, o tarihten bugüne son 30 yılda görev yapan kadın bakanların katılımıyla gerçekleşmesi planlanan 30. yıl etkinliğine Bakan Sarıeroğlu’ndan destek sözü aldı.

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