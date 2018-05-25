Bakan Sarıeroğlu, bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin Haziran ayı başında ödeneceğini açıkladı.

CNN TÜRK'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıkladı.

Sarıeroğlu, “SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan

Bayramı’nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar” dedi.

"İkramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" diyen Bakan Sarıeroğlu, 3600 göstergeden ise 1 buçuk milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

Dün seçim beyannamesini açıklayan AKP, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge imkânı verileceğini açıkladı.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.