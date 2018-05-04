Bakan Sarıeroğlu: 657 sayılı kanunda herhangi bir düzenleme söz konusu değil

Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,(DHA)

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, \"Kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) işbirliğiyle İstanbul\'da düzenlenen \'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi\'ne katıldı. 105 ülkeden 150 konfederasyon ve 280 sendika liderinin katıldığı kongrenin açılışında konuşan Bakan Sarıeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün Türkiye\'de bir bahar şenliği havası içinde, barış ve kardeşlik ortamında kutlandığını, hemen arkasından düzenlenen bu kongrenin de 1 Mayıs\'ın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

\"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELERİN ODAĞINDA İNSAN VAR\"

Emek ve alın terinin kutsallığına vurgu yapan Sarıeroğlu, \"Ortaya koyduğumuz politikalar ve hayata geçirdiğimiz projelerin odağında insan var. AK Parti iktidarları döneminde insan onurunu korumak, insana yaraşır çalışma şartlarını ve yaşam koşullarını oluşturmak anlamında çok büyük işlere imza attık. Son 16 yılda, gerek kalkınma gerek büyüme hem nitel hem nicel olarak ülkemizin dört bir yanında çok büyük yatırımlar yapmanın yanı sıra insanımıza da yatırım yaparak her alanda bütüncül bir gelişme yaşadık\" diye konuştu.

\"VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT STANDARTLARINDA ÖNEMLİ İYİLEŞMELER SAĞLADIK\"

Bakan Sarıeroğlu, \"İstikrarla ve kararlı politikalarla hem ekonomimizi büyüttük hem de vatandaşlarımızın hayat standartlarında önemli iyileşmeler sağladık. Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini geliştirme anlamında önemli adımlar; geçmişten miras sorunların çözümü konusunda da inisiyatifler almış durumdayız. Türkiye, geçen yıl 7,4\'lük bir büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında ikinci en yüksek büyüyen ülke konumunda\" dedi.

İŞÇİ VE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKA SAYILARI

Sendikal faaliyetlere değinen Jülide Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmeye engel teşkil eden, sendikaların gelişiminin önünde bariyer olarak duran her türlü sorunu ortadan kaldırdıklarını aktardı. Sarıeroğlu, \"Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 kamu görevlileri sendikamız var. Son 5 yılda özellikle sendikal mevzuatı değiştirdiğimiz işçi sendikalarımız açısından rakamsal anlamda çok ileri derecelere geldik. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 arttı; 1 milyon 741 bine ulaşan işçi sendikalarımıza üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarında da 1 milyon 700 bine ulaşmış olan üyeye sahibiz\" dedi.

KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Bakan Sarıeroğlu,taşeron olarak çalışan 900 bin işçinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi tamamladıklarını, bu büyüklükte bir rakamın aynı anda taşeron çalışırken kamuya alındığına yönelik bir bilgiyi yaptıkları araştırma sonucu dünyada da bulamadıklarını aktardı. Sarıeroğlu şunları söyledi:

\"Bununla ilgili bazı spekülasyonlar oluşturuluyor. Ama kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız, sözleşmeli personel ile ilgili alımlarımız, kariyer uzmanlığıyla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek.\"

Açılış bölümündeki konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, kongreye ait bir tabloya imza atarken, aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın da bulunduğu kongre katılımcılarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

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