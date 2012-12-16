Bakan Şahin'in bütçe sevinci

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bakanlığın bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Twitter'da sevincini paylaştı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2013 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığının bütçesinin kabul edilmesinin ardından sevincini sosyal medyada paylaştı.
Şahin, sevincini Twitter'dan şöyle duyurdu:
Herkese iyi pazarlar. Dün Bakanlığımızın bütçesi TBMM'de oylanarak kabul edildi. Tüm milletvekillerimize tekrar teşekkür ediyorum.
N. F.Kısakürek'in de dediği gibi "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; / Çocukların kalbinde işler zaman rakkası..."