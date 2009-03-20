T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Şahin'e 'Fener' şoku!

Antalya'da bir parkta oturan 75 yaşlarında bir kadın, yanına gelen Bakan Şahin'e sordu: Deniz Feneri ne oldu?

20 Mart 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya’daki esnaf ziyaretleri sırasında Güllük Caddesi'nde bir eczaneden ilaç satın aldı.

Bakan Şahin, daha sonra Aydın Kanza Parkı'nda parkta oturan kadınların yanına gitti. Elinde namaz tesbihi bulunan 75 yaşlarında bir kadın, Bakan Şahin'e, “Deniz Feneri ne oldu?” dedi.

Bakan Şahin de, “Deniz Feneri yargıda, savcı ne gerekiyorsa yapıyor” cevabını verdi. İsmini söylemek istemeyen yaşlı kadın, “Hadi hadi, size oy moy yok” dedi. Bunun üzerine Bakan Şahin, “İstediğin yere ver” diyerek uzaklaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24