Bakan Şahin'e 'Fener' şoku!

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya’daki esnaf ziyaretleri sırasında Güllük Caddesi'nde bir eczaneden ilaç satın aldı.



Bakan Şahin, daha sonra Aydın Kanza Parkı'nda parkta oturan kadınların yanına gitti. Elinde namaz tesbihi bulunan 75 yaşlarında bir kadın, Bakan Şahin'e, “Deniz Feneri ne oldu?” dedi.



Bakan Şahin de, “Deniz Feneri yargıda, savcı ne gerekiyorsa yapıyor” cevabını verdi. İsmini söylemek istemeyen yaşlı kadın, “Hadi hadi, size oy moy yok” dedi. Bunun üzerine Bakan Şahin, “İstediğin yere ver” diyerek uzaklaştı.

