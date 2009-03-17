Bakan Şahin'den 'telekulak' talimatı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin uzmanlara dinlemelerle ilgili bir araştırma talimatı verdi. Şahin’in verdiği talimatlar iki bölümden oluşuyor.



Talimatlardan ilki, yargı kararıyla yapılan dinlemelerin internet sitelerinde yayımlanması hukuki olup olmadığı ve bunun için verilen cezaların caydırıcılığını kapsıyor.



Şahin’in bir diğer talimatı ise yasa dışı yapılan dinlemelerin nasıl yapıldığının araştırılması ve bununla alakalı rapor hazırlanması.



Düzenlenen raporun ardından Şahin konunun tekrar değerlendirileceğini söyledi.

