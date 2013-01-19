Bakan Şahin'den kayakçılara: Yukarı doğru kayabiliyor musunuz?

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, arama kurtarma faaliyetlerinin her şeyden önce uzmanlık isteyen bir iş olduğunu belirterek, “Korkmayalım; kaybolduğumuz zaman polis gelir sizi, bizi bulur. Tabii ki verdiğiniz adreste bekleyelim. Ayrılırsak işler çok sarpa girer, sarpa sarar.

Bunu yapmamaya dikkat edelim” dedi. Bakan Şahin, kayak eğitimi alan çocuklara da ''Yukarı doğru kayabiliyor musunuz?'' diye espri yaptı.

Şahin, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Uludağ'daki bir otelde düzenlenen “Kış ve Doğa Sporlarında Kaza, Yaralanma ve Kurtarma Olaylarıyla İlgili; Arama-Kurtarma Faaliyetleri Değerlendirme, Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı”na katıldı.

Toplantıda konuşan Şahin, Uludağ'ın Bursa'nın alamet-i farikası, doğa hediyesi Allah'ın mucizevi armağanı olduğunu, Uludağ'sız bir Bursa düşünülemeyeceği gibi Uludağ'sız bir Türkiye'yi düşünmenin de çok yanlış ve eksik olacağını söyledi. Böyle bir toplantının Uludağ'da yapılmasının çok isabetli bir karar olduğunu dile getiren Şahin, toplantıda bilgi ve tecrübe paylaşımlarının ortaya konulduğunu belirtti.

Kış sporu merkezleri olan illerde yaşanabilecek kaza, yaralanma ve kayıp olaylarına karşı jandarma, sağlık bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma faaliyetlerinde kurtarma araçları ve personelin kabiliyetinin bu toplantıda değerlendirildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

“Karşılaşacağımız sorunların bundan sonra daha etkin ve daha erken çözümü konusunda mesafe almanın, yol almanın yöntemlerini burada belirledik. Doğa sporlarında ister istemez kazalar yaşanabilmekte, yaralanmalar olabilmekte ve kayıplar da yine olabilmekte. Kayıp olayı ile karşılaşabilmekteyiz.

Böyle bir durumda kaza, yaralanma veya kayıp durumunda şüphesiz en önemli mesele ve öncelikli meselemiz, kaybolan, kazaya uğrayan ya da yaralanan insanımızın canıdır, onun hayatıdır. Bu bakımdan da etkin bir kurtarma organizasyonunun da yegane amacı, sıkıntıya düşen, tehlikeye düşenin hayatının kurtarılmasıdır. Etkin ve zamanında müdahale yapılabildiği taktirde bu çalışmalar Türk halkı ve ülkemizde misafir olarak bulunan turistlerin devletimize olan saygı, sevgi ve güvenini pekiştirmektedir. Yine zor durumda bulunan, kazaya uğramış kaybolmuş vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmaları yanında, endişeyle onlardan haber bekleyen ailesi ve diğer yakınlarıyla irtibat kurulması, onların bilgilendirilmesi de büyük önem taşımaktadır.”

Bakan Şahin, kazazedelerin sağ olarak kurtarılması kadar hiç arzu edilmemesine karşın gerçekleştiği taktirde vefat olayları durumunda da vefat edenlere bir an önce ulaşılması ve yakınlarına teslim edilmesinin de arama kurtarma ekiplerinden beklenen çalışma olduğunu bildirdi.

Türkiye'de kayak merkezlerine çok yoğun talep olduğunu ifade eden Şahin, ülkemize gelen turistlerin maruz kalabileceği böyle durumlarda devlet olarak, toplum olarak gösterilecek reaksiyonlar, müdahale çalışmaları ve bunun neticesinde kurtarılacak bir hayatın Türkiye'nin güven ve itibarına çok olumlu katkı yapacağını bildirdi.

'Arama kurtarma uzmanlık isteyen bir iştir'

Şahin, son yıllarda iç ve dış turizme yönelik hızla gelişen ve çeşitlenen ürün ve hizmetlerde, yeterli altyapının oluşturulamamasının, turistlerin farklı boyutlarda risklerle karşı karşıya kalmasına sebep olduğunu dile getirerek, şunları belirtti:

“Bu riskler düşüp yaralanmalardan, ölümle sonuçlanan kazalara kadar gidebilmektedir. Bununla birlikte, vatandaşlarımız da kendi insanlarımız da kış ve kayak turizmi, dağcılık, dağ sporları, bunlara rafting ve doğa yürüyüşünü de örnek verebiliriz, doğa aktivitelerini yaparken kaza geçirmekte veya kaybolabilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerimiz her şeyden önce uzmanlık isteyen bir iştir. Bugün de vurgu yapılmak istenen hususlardan birisi de budur. Arama kurtarma faaliyetleri uzmanlık işinin yanında bir de ekip işidir, takım işidir. Yine burada da fark ettirilmek istenen hususlardan biri budur.”

'Kaybolduğumuz zaman polis gelir sizi, bizi bulur'

“Siz siz olun, biz biz olalım hep dikkatli olalım. Sporumuzu yapalım, turizm hareketlerine katılalım, ülkemizin dağlarını, ovalarını, yaylalarını, turizm cenneti köşelerini hep gezelim” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“Tarihi yerlerimizi, tanıyalım bilelim. Bu ülkeden, havasından, suyundan yararlandığımız gibi kokusundan kültüründen de yararlanalım. Sevdiğimiz, sahiplendiğimiz ülkemizi koruduğumuz gibi kendimizi de korumamıza da ihtiyacımız var. Kendimize dikkat edelim, koruyalım. Kış sporlarında yaralanmamaya dikkat edelim.

Bir gün, Sarıkamış'ta, Ilgaz'da, Uludağ'da bir kazaya maruz kalırsak, kaybolma gerçeği ile yüzleşirsek korkmayın, korkmayalım. Yapacağımız iş çok kolay. İmkanımız varsa önce 1, sonra 5'i sonra 6'yı tuşlayalım (156). Eğer bir sıkıntı olursa 1'i sonra 5'i sonra 5'i tuşlayalım (155). Birinden biri mutlaka bize, size cevap verecektir. Tok ve güven veren bir ses size, 'Alo Jandarma', 'Alo Polis' diyecektir. Ondan sonra diyeceklerine de can kulağıyla dikkat edelim ve uyalım. Korkmayalım; kaybolduğumuz zaman polis gelir sizi, bizi bulur. Tabii ki verdiğiniz adreste bekleyelim. Ayrılırsak işler çok sarpa girer, sarpa sarar. Bunu yapmamaya dikkat edelim. Herkese kazasız, kayıpsız bir kayma, kış sporu diliyorum.”

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ise halkın güvenini ve desteğini kazanmış, halkıyla sürekli iletişim içinde olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın geniş bir faaliyet alanı bulunduğunu belirtti.

Bu faaliyetleri icra ederken hedeflerinin, “2023 Jandarma” konseptine uygun olarak halkın güven ve desteğini kazanmış, sosyal projeler içinde yer alan, sürekli hesap verebilir ve insan odaklı kolluk kuvveti imajını çizebilmek olduğuna işaret eden Kalyoncu, “2012 yılında Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından bin 530 olaya müdahale edilmiştir. Bu olaylarda 20'si turist olmak üzere bin 635 kişi kurtarılmış, maalesef 9 kişi ise hayatını kaybetmiştir” diye konuştu.

Toplantıya, Bursa Valisi Şahabettin Harput, arama ve kurtarma faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı illerin valileri, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ümit Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Vedat Çolak ile çok sayıda askeri personel katıldı.

Şahin'den kayak eğitimi alan çocuklara: Yukarı doğru kayabiliyor musunuz?

Şahin, toplantının ardından kayak eğitimi alan çocukların yanına gitti. Çocuklara, “Siz kayabiliyor musunuz, yukarı doğru kayabiliyor musunuz?” şeklinde espri yapan Şahin, “Karda yürümek önemli. Bazıları karda yürüyor, izini belli etmiyor ama bizim izimiz karda da kışta da her zaman açık görünür” diye konuştu.

Bakan Şahin, daha sonra otelin önünde yapılan kar evine girdi. Bakanın kafasını vurduğu da görülşdü.

Bu arada Şahin'in hava yoluyla geldiği Yenişehir Havaalanı'ndan helikopterle gitmesinin planlandığı Uludağ'a, olumsuz hava şartları nedeniyle kara yoluyla gittiği öğrenildi.