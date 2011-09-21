Bakan Şahin'den eşcinsellere: Gelin, birlikte çalışalım

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yasa taslağı ve “Yeni Anayasa” ile ilgili düzenlediği toplantıya Pembe Hayat’tan Belgin Çelik de katıldı.Bakan Şahin, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yasa taslağı ve “Yeni Anayasa” ile ilgili kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Şahin'in davetine Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nden Belgin Çelik de katıldı. Bakan Şahin, cinayetten, şiddete ve görmez gelinmeye kadar birçok sorun yaşayan LGBT’leri ilk kez dinledi.Kaos GL'nin haberine göre, Pembe Hayat-LGBT Derneği adına toplantıya katılan Belgin Çelik, eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın kendileri için kullandığı “hastalıklı” ifadesini ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun bir röportajında kullandığı “Eşcinseller de eşitlik istiyor, verecek miyiz? Tabii ki vermeyeceğiz” ifadelerini Bakan Fatma Şahin’e hatırlattı.Bakan Şahin LGBT’lere ilişkin yeni anayasada düzenlemeye gidilmesinin pozitif bir görüşle ele alınmasını istedi. Uğradıkları mağduriyeti Bakan Şahin’e aktaran Çelik, “Özgürlük ve eşitlik herkes için olacaksa cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığı ortadan kaldırılmalı ve temel insan haklarından olan LGBT hakları tanınmalı” dedi. LGBT gerçeğinin tanınmasını isteyen Çelik, Bakan Şahin’e şu önerilerde bulundu:“Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri mutlaka tasarıya eklenmeli. Biz trans bireyler cinsiyet kimliğimiz nedeniyle seks işçiliği yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun sonucunda müşteri ve sokak çeteleri ile uğraşıyoruz ve onların şiddetine maruz kalıyoruz ve bunun yanında polis ve kolluk kuvvetleri de bizlere şiddet uyguluyor. Yani devlet eliyle de şiddet görüyoruz. İstemediğimiz bu işi mecbur kaldığımız için yapmak durumundayız. Bu saydığım sorunlarımızı engelleyici maddeler yeni yasaya eklensin.”Bakan Şahin’in bu öneriler üzerine Çelik’e, “Sizlerle aktif çalışmak isteriz. Bunları öğrenmek, bilmek isteriz. Tasarıyla ilgili sürece katılın, önerilerinizi iletin” dediği öğrenildi.Ailenin Korunmasına Dair Yasası Tasarısı Taslağı için öneri hazırladıklarını kaydeden Pembe Hayat’tan Kemal Ördek, öncelikle yasaya “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayırımcılığı nedeniyle şiddete maruz kalma” ifadesinin eklenmesini istediklerini kaydetti. Pembe Hayat Derneği’nin Bakan Şahin’e sunacağı öneri metni ise şöyle:“Bakanlığın hazırladığı taslak kadın-erkek üzerine kurulmuş. Trans ve biseksüel kadınlar ile lezbiyen ifadeleri yasaya eklensin. Ayrımcılığa uğramadan, devlet tarafından korunsun. Taslakta haksız tahrike yer verilmemiş ve bu unsur eşcinseller açısından son derece önemlidir. Çünkü kovuşturma evresinde karşılaşılan birçok durum haksız tahrikle ilgili. Hakim, faillerin ‘tahrik edildim’ ifadesinin ardından haksız tahrik indirimine gidiyor. Engellensin. Acil koruyucu tedbir, fiziki koruma, güvenlik kararı verilmesi konusunda uzlaşamıyoruz. Kolluk, polis ve jandarma, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel yönelim ayrımı yapmadan, görevini yapsın. Polis merkezlerine yapılan mağdur başvurularında, ‘eşcinsel’ ayırımı gözetilmesin, önlem alınsın. Yine polis merkezleri bizim gibi derneklerle işbirliği yapsın, bilgilendirilsinler. Bize bir yasa lazım” dedi. Ördek, AKP hükümetinin trans ve biseksüel kadınlar ile lezbiyenleri koruyucu önlem almayı taahhüt edecek bir yapıya sahip olmadığını fakat savunuculuklarını sürdüreceklerini de kaydetti.