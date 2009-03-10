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Bakan Şahin'den Başbuğ'a sürpriz ziyaret

Adalet Bakanı Şahin, daha önce açıklanmamış bir programla dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u ziyaret etti.

10 Mart 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, dün daha önce açıklanmamış bir programla Genelkurmay
Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u ziyaret etti. Şahin'in sürpriz ziyareti akşam saatlerine kadar duyurulmazken, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde ziyarete yer verilmesiyle öğrenildi. 
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, görüşmenin saat 14.00'te gerçekleştiği belirtildi. İnternet sitesinde ziyarete ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi.  Görüşmenin içeriği hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi....


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