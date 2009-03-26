Bakan Şahin: Üzüntüsünü anlayışla karşılıyorum

Adalet Bakanı Şahin, Uğur Dündar’ın tepkisiyle ilgili olarak, “Üzüntüsünü anlayışla karşılıyorum” dedi.





Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon iddianamesinde eşiyle ilgili bazı iddiaların yer almasına tepki gösteren Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ile ilgili “Ben görülmekte olan davalarla ilgili, yürütülmekte olan soruşturmalarla ilgili bir açıklama yapmıyorum. Kendisi bu davanın sanıklarından değil. Ama kendisinin veya eşinin ve ailesinin bir vesile ile bir başka tanık veya sanığın iddiaları şeklinde yer almasının kendisini üzmüş olmasını anlayışla karşılıyorum” dedi.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya kent merkezinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde 100'üncü Yıl Bulvarı üzerindeki Ring Otel önünde partililerle bir araya gelen Şahin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan 2'inci iddianamede eşiyle ilgili iddialara yer verilen Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar'ın dün akşam ana haber bültenindeki tepkisinin sorulması üzerine Şahin, “Ben görülmekte olan davalarla ilgili, yürütülmekte olan soruşturmalarla ilgili bir açıklama yapmıyorum” dedi.



Şahin, bir gazetecinin Dündar'ın çağrısında eşiyle ilgili, namusuyla ilgili söylemlerinin bulunduğu ve yargıya da bu konuda sitemi olduğunu hatırlatması üzerine, “Tabi kendisi bu davanın sanıklarından değil. Ama kendisinin veya eşinin ve ailesinin bir vesile ile bir başka tanık veya sanığın iddiaları şeklinde yer almasının kendisini üzmüş olmasını anlayışla karşılıyorum. Bu kadar söyleyeceğim” dedi.

