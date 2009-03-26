Bakan Şahin: Uğur Dündar'ı anlıyorum

Bakan Şahin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar'ın, Ergenekon 2. iddianamesinde aile hayatının geçmesi üzerine canlı yayındaki sert tepkisini anlayışla karşıladığını söyledi.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar'ın, dün açıklanan Ergenekon 2. iddianamesinde aile hayatının geçmesi üzerine canlı yayında sert konuşması konusunda "İddianamede ailesinin yer almasının kendisini üzmüş olmasını anlayışla karşılıyorum'' dedi.



‘Görülmekte olan davalarla

ilgili açıklama yapmıyorum'



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, bir gazetecinin Ergenekon soruşturmasında açıklanan ikinci iddianamede gazeteci Uğur Dündar'ın eşinin isminin de geçtiğini ve Dündar'ın da buna tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine, ''ben görülmekte olan davalarla ilgili, yürütülmekte olan soruşturmalarla ilgili bir açıklama yapmıyorum'' karşılığını verdi.



‘Anlayışla karşılıyorum’



Şahin aynı gazetecinin Dündar'ın bu meseleyi ''namus meselesi'' haline getirdiğini ifade etmesi üzerine de, ''Tabii kendisi bu davanın sanıklarından değil ama kendisinin, eşinin ve ailesinin bir vesileyle bir başka sanık veya tanığın iddiaları şeklinde yer almış olmasının kendisini üzmüş olmasını anlayışla karşılıyorum'' diye konuştu.









