Bakan Şahin: Sen de bana Kürtçe öğret

Siirt’te Türkçe bilmeyen bir kadını ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ''Bana Kürtçe öğret, ben de sana Türkçe öğreteyim'' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, önceki gün Siirt Polisevi'nde şehit aileleri ile gazileriyle iftarda buluştu.

Bakan Fatma Şahin, geçen yıl eylül ayında meydana gelen ve 4 genç kızın yaşamını yitirdiği terör saldırısının mağdurlarından biri olan Nuran Evin ile bir süre görüştü.

Şahin, imkansızlıklar nedeniyle öğreniminin yarıda kaldığını belirten Evin'e destek verilmesi talimatını verdi.

Şahin, daha sonra Aydınlar ilçesine geçerek İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbelerini gezdi. Şahin, dul Ayşe Yıldız'ı evinde ziyaret ettikten sonra il merkezine döndü.

Bakan Fatma Şahin, daha sonra Siirt'te biri şehit ailesi olmak üzere 3 aileyi evinde ziyaret etti.

'Sen bana Kürtçe öğret ben de sana Türkçe'



Şahin, Türkçe bilmeyen Züleyha Kayar'a AKP'li milletvekili Afif Demirkıran'ın tercümanlığı aracılığıyla ''Bana Kürtçe öğret, ben de sana Türkçe öğreteyim'' dedi.

Fatma Şahin, Kayar'la birkaç kelime Kürtçe konuşarak hatırını sordu.