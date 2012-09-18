Bakan Şahin: Şehitlik de, gazilik de nasip işidir

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 25 askerden biri olan Mehmet Emin Çuğun'un ailesini ziyaret etti. Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitlik de , gazilik de nasip işidir. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Bugün öğlen saatlerinde özel bir uçakla Iğdır ’a gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Şahin ve beraberindeki heyet daha sonra Afyonkarahisar ’da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Mehmet Emin Çuğun’un ailesini ziyaret etti. Taziye çadırında gazetecilere açıklama yapan Bakan Şahin, PKK tarafından şehit edilen polislerin cenazesine katılmak için Malatya ’ya gittiğini buradan da Iğdır ’a gelerek hem şehit ailesini ziyaret etmek hem de incelemelerde bulunmak için geldiğini söyledi.

Bakan Şahin, "Her şey nasip işi. Bizim Iğdır ’a gelmemizde bir nasip işidir. Aniden karar verdik ve Iğdır ’a geldik. Şehitlik de , gazilik de, uzun yaşamak da, genç yaşta şehit olmakta nasip işidir. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Iğdır ’ı yıllar öncesinden biliyorum gelişmiş, geleceği olan parlak bir il. Valilik, Emniyet ve jandarmadan gerekli bilgileri aldık. Eksikleri not ettik. Gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Daha sonra şehir merkezinde gezip esnafın sorunlarını dinleyen Şahin ve beraberindeki heyet uçakla Ankara ’ya döndü.