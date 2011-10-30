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Ekonomi

Bakan Şahin Kahire'de KAHİRE (A.A)

30 Ekim 2011 19:21

-Bakan Şahin Kahire'de KAHİRE (A.A) - 30.10.2011 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK), devrimin ardından Mısır'daki yeni ekonomik yapı ve ticari fırsatların tanınması amacı ile organize ettiği Türk Mısır iş görüşmeleri, Kahire'de gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Şahin, Mısır'dan Ticaret ve Sanayi Bakanı Hasan İsa, Petrol Bakanı Abdullah Guap, Türk ve Mısırlı parlamenterler, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, DEİK Türk Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Masfield ile iş dünyasından çok sayıda müteşebbis katıldı. Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Mısır'a çok güçlü bir heyet ile geldiklerini belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan Mısır ile stratejik iş birliği anlaşmasındaki hedeflerin tutturulabilmesi için iş birliği ve deneyim paylaşımının önemine işaret etti. İki ülke arasındaki her alanda yapılacak ve geliştirilecek iş birliğinin önemine değinen Şahin, "Bölgesel iş birliği yaparak küresel aktör olmak Türkiye ve Mısır için başarılı bir modeldir" dedi. Ortadoğu ve Afrika ile ilk defa derin,çeşitlik içeren ve direkt iş birliği hamlesi başlatıldığını ifade eden Bakan Şahin, Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika ile iş birliği konusunda iyi bir başlangıç yaptığını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi. Şahin, bölge ile başlatılan ilişkilerin ve iş birliğinin takibinin, kararlılıkla ve azim ile sürdürülmesi gerektiğini anlattı. Türkiye ile Mısır'ın iki eski medeniyetin devamı olduğunu kaydeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin, "Atalarımız bunu başardı bizde başarabiliriz. Kalkınmayı başarabilmek için her şeyimiz var" diye konuştu. Toplantıda yaptığı konuşmada ekonomiye ağırlık veren Şahin, yoksulluk ile zenginlik arasındaki fark kaldırılmadığı sürece toplumsal huzurun olmayacağını dile getirdi. Kalkınmanın sadece erkek işi olmadığını kadınlar ile birlikte topyekun bir hareket olduğunu vurgulayan Şahin "Buraya bunu göstermek için geldik" dedi. Türkiye'nin krizleri fırsata dönüştürerek, süreçten güçlü çıktığını ifade eden Şahin, yoksullukla mücadelenin önemine işaret etti. Toplantıda bir konuşma yapan Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahmud  İsa'da, iki ülke arasında tarihi bölgesel iş birliği bulunduğunu belirterek, bu iş birliğini ekonomi alanında maksimum düzeye çıkarmak gerektiğine değindi. Toplantının ardından DEİK Türk Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Masfield başkanlığındaki Türk iş kadınlarından oluşan heyet Mısır iş dünyası ile ikili görüşmeler yaptı. Söz konusu toplantı, iki ülke arasındaki yıllık 5 milyar dolar olan ticaret hacminin artırılmasına da katkı sağlayacağı kaydediliyor. Türk iş dünyası Mısır'da Mübarek sonrası yeniden yapılanma sürecinde rol oynamak  ve artan ticaretten pay almak istiyor.

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