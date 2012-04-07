Bakan Şahin: Göz yaşartıcı gaz sağlığa zararlı değil

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, polis tarafından, laboratuvar testleri sonucunda insan sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayan göz yaşartıcı mühimmatın kullanıldığını söyledi.

Bakan Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde olan göz yaşartıcı gaz silahlar ve mühimmatlarının, bütün modern ülke güvenlik teşkilatlarında kullanıldığını belirtti.

Şahin, söz konusu mühimmatların, gerek kanuna aykırı olarak düzenlenen gerek sonradan kanuna aykırı hale dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, özel maharet gerektiren operasyonlarda ve benzeri eylemlerde; topluluğu dağılmaya zorlamak, belirli istikametlere yönlendirmek ve güvenlik güçlerine karşı yapılan direnişi kırmak amacı kullanıldığını ifade etti.

Şahin, gaz silahlarının, ''Göz Yaşartıcı Gazlar ile Gaz Maskelerinin Kullanımı Kursu'' alan personel tarafından, ''Göz Yaşartıcı Gaz Silahları ve Mühimmatları Kullanım Talimatı''na uygun olarak kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'nin 1997 yılında taraf olduğu Kimyasal Silahlar Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ''göz yaşartıcı gaz mühimmatının insan sağlığı üzerinde kalıcı bir etki bırakmama'' şartı arandığını belirten Şahin, yapılan laboratuvar testleri sonucunda insan sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayan gaz mühimmatının kullanıldığını bildirdi.

Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda ihale ile yeteri miktarda gaz alımı yapıldığını kaydetti.