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Bakan Şahin: Fazla büyütmeye gerek yok

Adalet Bakanı Şahin, YSK’nın Tunceli Valisi hakkındaki kararına ilişkin olarak, “Fazla büyütmeye gerek yok" dedi.

05 Mart 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Tunceli Valisi Mustafa Yaman hakkındaki kararına ilişkin olarak, "Yasalara aykırı bir takım işlemler ortaya çıkarsa yasalar zaten bunun neye bağlanacağını göstermiştir" dedi.

Adalet Bakanı Şahin, Antalya'nın Serik ilçesinde gazetecilerin YSK'nın Tunceli Valisi'ne ilişkin kararına yönelik sorusunu yanıtladı. Bakan Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda talebiyle ilgili bir müfettiş görevlendirdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Müfettiş arkadaşımız gider bu konuda inceleme yapar. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız bir tasarrufta bulunur. Bunları fazla büyütmemek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye huzur ve barış içerisinde bu seçimi gerçekleştirmeli. Ben de bir kaç gündür Antalya'dayım. Gittiğim yerlerde de vatandaşlarımızın sağduyulu şekilde seçimlere hazırlandığını görüyorum. Seçimin barış ve huzur içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Yasalara aykırı bir takım işlemler ortaya çıkarsa yasalar zaten bunun neye bağlanacağını göstermiştir. Bu bakımdan bu bahsettiğiniz konu da gerekli çerçevede değerlendirilecektir. Fazla büyütmeye gerek yok."

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