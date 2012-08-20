Bakan Şahin: Bana taş atanlar kandırılmış ve korkutulmuş küçük çocuklar

Hakkari'de kendisine yapılan saldırıdan BDP'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanı Şahin, taş atanların 'kandırılmış ve korkutulmuş küçük çocuklar' olduğunu söyledi.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hakkari ziyareti sırasında PKK yandaşları tarafından protesto edilmesine ilişkin NTV'den Sibel Atasoy'a konuştu.

"Kandırılmış ve korkutulmuş küçük çocukların ellerine taş verildi" diyen Bakan Şahin, "Olay bir siyasi partinin merkezinden başlatıldı" diyerek protestonun arkasında BDP'nin olduğunu ima etti.

Şahin, "Halkımızla dostluğumuzu kıskananlar daha öncekilere benzer bir olayı sahneye konmak istedi" dedi. Şemdinli'deki BDP-PKK buluşmasını da değerlendiren Bakan Şahin, "Siyasi yapı ve onun arkasındaki bölücü yapıyı farkında olmadan savunanlar için yoruma mahal bırakmayacak görüntülerdir" dedi.

Şahin, günlerdir tartışılan ve Şemdinli'de BDP'li milletvekilleri ile PKK'lı teröristlerin buluşması görüntülerini de "Yoruma açık olmayacak kadar anlaşılır" olarak yorumladı:

“Aslında benim için sürpriz değil, ama eminim ki siyasi yapı ve onun arkasındaki bölücü yapıyı farklı şekilde anlayan ve anlatmaya çalışanhatta farkında olmadan savunmaya çalışanlar için bu görüntüler yoruma mahal bırakmayacak şekilde çok dikkate değer görüntülerdir. Yoruma açık olmayacak şekilde anlaşılır görüntüler."

“Sözün bittiği, görüntünün başladığı yerdeyiz” ifadesini kullanan Bakan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz ve yazı bitti, görüntü var, görüntünün ötesinde eylem var, bir anlamda o görüntüler benim bakan olarak sayın başbakanın, başbakan olarak halkımızın anladığını bildiğimiz ama birilerinin anlamakta zorlandığı hususta bize yardımcı olan görüntülerdir."

Konunun hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirileceğini sözlerine ekleyen Şahin, hukukun o görüntüleri veren kişiler için de işlemesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Şahin, Hakkari'de 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu Geçimli Karakolu'na düzenlenen saldırı ve ardından çıkan çatışmarda öldürülen 10 teröristten 5'inin Türk, 3 'ünün Irak, 2'sinin de Suriye uyruklu olduğunu açıkladı.