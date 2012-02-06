Bakan Şahin: Ayrışmak isteyen bazı beyinsizler var!

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bu ülkede ayrışmak isteyen birtakım beyinsizlerin olduğunu söyledi. Şahin, özgürlüklerin sınırlandığını ileri sürenlere ise “Dışarıda özgürlük yoksa tutuklanınca niye şikayet ediyorsunuz!” dedi.





İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, partisinin Edirne Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, terör ve özgürlükler konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. “Büyük Atatürk’ün dediği gibi eğer mevzuubahis vatansa gerisi teferruattır” diyen bakan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:



CEVABINI VERİYORUZ: Biz değerlerimizden sapmamalıyız, duygularımızda ayrışmaya gitmemeliyiz. Gidiliyor mu, gitmek isteyenler var mı? Var, bir takım beyinsizler var. Biz bunun cevabını siyaseten de icraat olarak da veriyoruz, vereceğiz. Sayın Başbakanımızın dediği gibi ‘Bu toprakların üzerinde 1 bölü 78 milyon paydalı tapunun üzerinde operasyon yaptırmayız!’ Bu toprakları kimse bölemez, böldürtmeyiz.



SORDULAR MI?: Edirne’den Hakkari’ye bir bütündür bu topraklar. Birileri bu topraklardan beslenip, buranın havasından teneffüs edip, bedhahlığa düşenler var. Ama düşünmek lazım bu topraklar ne diyor acaba. Bu vatan ne diyor acaba? Zap suyu Meriç’ten, Batman Ovası Ergene’den, Fırat, Sakarya’dan, Boludağı Cudi’den ayrılmayı istiyor mu acaba. Sordular mı, var mı onların bir şikayeti? Dağa sor, ovaya sor, dereye son var mı bir şikayeti.



HANGİ ÖZGÜRLÜK:Birilerine ne oluyor acaba? Sıkıntı nedir? Özgürlük... Hangi özgürlükten bahsediyorsun. O zaman tutuklanınca da şikayet etme. Özgürlük yoksa dışarda, farkı yok içerinin demek ki. Niye şikayet ediyorsun, demek ki var dışarda özgürlük. Demek ki dışarda bir özgürlük var, hem de öyle bir özgürlük ki ‘Ben bu memleketi bölmek istiyorum, özgürlük özerklik yetmez bilmem ne ’istan’ yapmak istiyorum’ diyecek kadar. İnkar edemezsin.



Tek inkar ettiğin şey, var olan özgürlükleri söylemeyi, kabul etmeyi inkar ediyorsun. Yaşadığın özgürlüğün varlığını söylemeye özgürlüğün yok çünkü kafan ipotekli, kalbin, düşüncen ipotekli. Onu söylemeye özgür değilsin. Var olan sonuna kadar yaşadığın özgürlükleri, ’var’ diyecek özgürlüğün yok. Orada tutsaksın. Seni tutsak yapan, sana sanal, özgürlük yok dedirten o güçle de mücadele ediyoruz.



MİSAK-MİLLİ: Seni de, seni konuşturanı da yok ederek, seni de, senin yapını da, bölücüler ve uzantılarını da özgürleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Çok derin, çok kapsamlı bir iş. Burası Edirne, orası Hakkari, orası Hatay, Sinop. Misak-ı Milli bunun adı.



BEYİNSİZLER:Birileri için silah sigorta olabilir, beyinsizler için. Ama AK Parti için sigorta siyasettir, demokrasidir. AK Parti milletle, milletin değer ve arzularıyla bu yönde de milletin duygularını paylaşma, hatırlama, söyleme mücadelesini de yarına taşıma mücadelesini veren adrestir. AK Parti siyasetin ötesi bir organizasyondur. Sıradan bir siyasi parti değildir. 78 milyon insanın ortak duygusu, düşüncesidir. Sadece 78 milyonun değil Balkanlar’ın, Kafkasya’nın, Ortadoğu ve Orta Asya’nın ortak duygusudur” dedi.

