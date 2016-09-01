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Dünya
Deutsche Welle

Bakan Roth'dan Türkiye'ye müzakere desteği

Almanya'nın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, AB ve Türkiye arasında yeni bir müzakere başlığının açılmasını istedi. Roth, müzakerelerin durdurulması taleplerini ise geri çevirdi.

01 Eylül 2016 20:32


Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Almanya'nın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye ile AB arasında devam eden üyelik müzakerelerinde yeni bir başlığın daha açılması gerektiğini söyledi. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması taleplerini ise geri çeviren Roth, müzakerelerin demokrasi ve hukuk devleti ilkesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Üyelik sürecinin devamının sadece hükümetin değil, aynı zamanda sivil toplumun ve muhalefetin de dileği olduğunu ifade eden Roth, Ankara'daki temaslarına dikkat çekerek müzakere kanalının Avrupa'ya yönelim ve Avrupa değerlerinin anlaşılmasının vazgeçilmez bir parçası olarak görüldüğünü söyledi. Roth, "Bu insanları şu anda hayal kırıklığına uğratamıyız" şeklinde konuştu.

"Görüş birliği yok"

Devlet Bakanı Michael Roth, temel haklar, adalet, özgürlükler ve güvenlikle ilgili müzakere başlığının açılması konusunda Avrupa'da henüz bir görüş birliği olmadığını dile getirdi. Bu konuların Türkiye ile somut bir şekilde konuşulmasının önem taşıdığını kaydeden Roth, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olabilmesi açısından tarafların yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde saptayabileceğini belirtti.

Darbe girişi sonrası düzenlenen operasyonlarla ilgili Almanya'nın endişeleri olduğuna da işaret eden Roth, "on binlerce kamu görevlisinin görevinden alınırken orantılı davranılıp davranılması ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınıp kalınmadığını elbette sorguladıklarını" kaydetti.

"Vize muafiyeti bizim de çıkarımıza"

Vize muafiyeti konusuna da değinen Roth, "Bu konu sadece çok sayıda Türk açısından değil, bizim çıkarlarımız açısından da önemli. Zira bu şekilde değiş-tokuş ve bağlantılarımızı derinleştirebiliriz" şeklinde konuştu. Roth, ancak Türkiye'nin üzerinde anlaşma sağlanan kriterleri yerine getirmesi gerektiğini de vurguladı.

Roth, Alman parlamenterlere İncirlik'e giriş izne verilmesi konusunda iyimser olduğunu ifade ederek yakında bir çözüm bulunacağına inandığını söyledi. Alman Meclisi'nde Ermeni soykırımı kararının kabul edilmesinin ardından Türkiye, Alman milletvekillerinin üssü ziyaret etmesine izin vermiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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