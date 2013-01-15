Bakan riskli binaların yerlerini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, riskli olduğunu belirleyip Tapu'ya bildirimde bulundukları 304 bina bulunduğunu, bunun 3 bin 40 konuta tekabül ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına katılan Bayraktar, kentsel dönüşümün, özel sektör ve vatandaş eksenli yürütülmesini istediklerini ve belediyeler aracılığıyla bu işi yürütüklerini anlattı. Bayraktar, projeye Türkiye'de dalga dalga, öncelikle fay hattı üzerinde bulunan yörelerden başlayarak uygulamaya koyduklarını, ilk etapta 6 binin üzerinde binanın yıkıldığını belirtti.

''İstemeyen hiç kimsenin evini yıkmayacaklarını'' söylediklerini anlatan Bayraktar, riskli olduğunu belirleyip Tapu'ya bildirimde bulundukları 304 bina bulunduğunu, bunun 3 bin 40 konuta tekabül ettiğini bildirdi.

Riskli alan ilan edilen yerler

Riskli alan ilan ettikleri yerleri de sıralayan Bayraktar, Diyarbakır'ın Sur bölgesinin 187 hektar, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin 2,5 hektar, Hacıhüsrev'de 900 dönüm, Esenler'in 1 milyon metrekareye yakın, İzmir Karabağlar Cennetçeşme ve Bakanlar Kurulu'nda bekleyen 13 büyük riskli alan olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, ''Bunlar Ağrı Patnos, Ankara Altındağ, Çankaya ve Mamak, Bursa Yıldırım, Erzurum Yakutiye, Odunpazarı, Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve Zeytinburnu, Sakarya Hendek, Trabzon. Bizde de incelemede olan yaklaşık 25 bölge var'' diye konuştu.

Kapıcı daireleri için düzenleme

Bayraktar, ''Zemin kotu altındaki iskanları kaldırmak için çalışmamız bitti, gerek yönetmelik gerekse yasal düzenleme. Bunu en kısa sürede yürürlüğe koyacağız'' dedi.

Bakan Bayraktar, kentsel dönüşüm kredileri için ilk etapta İş Bankası ve Halkbank ile mutabık kaldıklarını, gelecek günlerde de protokol yapacaklarını bildirdi.