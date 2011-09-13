Bakan puşi taktı 'ağa' oldu, öğrenci taktı hapse girdi

T24

Evin'in Milliyet'in ilavesi Cadde'de yayımlanan bugünkü (13 Eylül 2011) yazısının bir bölümü şöyle:* Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Harran ziyaretinde aba giyip puşi takmış. “Şimdi tam ağa oldunuz” denince de, “Oturan ağa züğürt olur” diye cevap vermiş.* Ne yazık ki Bakan’ın esprisine gülemedim. Çünkü daha birkaç gün önce, puşi takmaktan başka bir 'suçu' tespit edilemeyen bir gencin hapiste yattığını biliyoruz.* Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül, otobüs beklerken gözaltına alındı, 18 aydır tutuklu. Tutuklanmasına kanıt olarak boynuna taktığı 'puşi' gösteriliyor.* Devlet büyüklerinden bir ricamız var. 'Yöresel kıyafetle' poz vermeden önce, temsil ettikleri devletin vatandaşına, aynı giysi yüzünden ne yaptığını iyice öğrenmeleri. Ve bu kadar çelişkili, gülünç bir tablonun objesi haline gelmemeleri.