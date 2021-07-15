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Bakan Pekdemirli: Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı

15 Temmuz 2021 23:11

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde 20 orman yangını çıktığını belirterek, "Bunların 18'i kontrol altına alındı. Çok yeni bir yangın var. Muğla Bodrum Yalıkavak'ta yangın çıktı, ekiplerimizi sevk ettik" dedi.

Bekir PakdemirliTarım ve Orman Bakanı
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