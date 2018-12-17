Bakan Pekcan: Özel nitelikli serbest bölge kurmayı planlıyoruz

Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan,\"Ülkemizde yatırım altyapısını geliştirmek için gerekli düzenlemeler ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalar yaparak hayata geçiriyoruz. Türkiye\'de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından çok önemlidir.\" dedi.

Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu, 2018 Dönem Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) ev sahipliğinde Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu ve Balkan Odalar Birliği\'ne üye ülke temsilcileri katıldı.



GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

Bakan Pekcan kurulda konuştu. Karşılıklı ticaretin önündeki engellerin hızla kaldırılması gerektiğini belirten Pekcan, \"Biz yeni ticaret düzeninde korumacı politikalardan ziyade karşılıklı uzun vadede duvarlar örenlerin değil, yolları açan engelleri açanların kazanacağına inanıyoruz. Balkan ülkeleri olarak korumacılık eğiliminin arttığı dönemde karşılıklı ticaretimiz önündeki engelleri hızla kaldırmalı işbirliğimizi güncellemeliyiz. Ayrıca taşımacılık kotaları geçiş ücretleri gibi ticari malları zorlaştıran gereksiz maliyet artışına yol açan politikaları terk etmeli, ticari anlaşmaları çağın gerekliliğine göre güncelleyerek daha kapsayıcı hale getirmeliyiz. Gümrük birliğinin güncellenmesine büyük önem veriyoruz\" dedi.



DİJİTALLEŞME VURGUSU

Türkiye\'de yatırım altyapısını geliştirmek için gerekli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, \"Türkiye\'de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından çok önemli. Dış ticaretimizde gümrük sitemimizin tamamıyla dijitalleşmesini sağlamaktayız. Gümrüklerin dijitalleşmesi liman tek pencere, konteyner liman takip sistemi gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Gümrük kapılarımızı modernize ediyoruz\" diye konuştu.



İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN HACMİ 9.5 MİLYAR DOLAR

Bakan Pekcan, \"Bu dönemde balkan ülkeleri arasındaki ülkemizin hem ihracatı hem ithalatı arttı. Bu rakamlar bizim için hala yeterli seviyede değil. Dolayısıyla ülkelerimiz arasında ticaretimizi kazan kazan doğrultusunda geliştirmek zorundayız. Türk müteahhitler Balkanlar\'da 337 proje ile 9.5 milyar dolar iş hacmine ulaşmış durumdadır\" dedi.



\"DAHA FAZLA TİCARET YAPMALIYIZ\"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da \"Ülkelerimizde ve coğrafyamızda zenginlik ve huzur istiyorsak bunun nedeni ticarettir. Bunun en güzel örneğini Batı Avrupa\'da görüyoruz. Bizler de huzur ve zenginleşmek istiyorsak Balkanların da daha fazla zenginleşmesini istiyorsak daha fazla ticaret yapmalıyız\" dedi.

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