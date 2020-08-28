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Ekonomi

Bakan Pekcan: Kolay İhracat Programı'nı devreye alıyoruz, yapay zeka teknolojili diijtal danışmanlar olacak

28 Ağustos 2020 11:39

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, devreye alınacak Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılara dijital danışman desteği vereceklerini söyledi. 

Bakan Pekcan "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak. İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" diye konuştu.

İhracatta yeni bir döneme girileceğini söyleyen Pekcan, "Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde olan Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz" dedi. 

 

 

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