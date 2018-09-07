Bakan Pekcan: İzmir Fuarı'nı gelecek kuşaklara taşımak için gayret sarf ediyoruz

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- BU yıl 87\'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın açılış töreni öncesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan\'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısındaki konuşmasında İzmir Fuarı\'nın mirasına önem verdiklerini söyleyen Ruhsar Pekcan, \"İzmir Fuarı, Ulu Önder Atatürk ile Cumhuriyetimizin kurucuları tarafından kurulmuştur. Onların dünyaya bakışlarını göstermektedir. Biz bunu gelecek kuşaklara taşımak için gayret sarf ediyoruz\" dedi.

87. İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın açılış töreni öncesinde İzmir\'deki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, Sırbistan Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic\'in yanı sıra 13\'ü bakan düzeyinde 20 ülkeden temsilci katıldı.

İLK KONUŞMAYI KOCAOĞLU YAPTI

Basın toplantısının ilk konuşmasını ev sahibi sıfatıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. İzmir\'i fuarlar kenti yapmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Aziz Kocaoğlu, \"2008 yılı sonunda kapılarını açtığımız fuar İzmir bugün ülkemizin en nitelikle fuar alanlarından. Ama İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın hepimizde ayrı bir yeri ve önemi var. 1936 yılında efsane belediye başkanı Behçet Uz\'un bir yangın yerini fuara çevirmesinden itibaren bu çabamızı sürdürüyoruz. Sadece bir ticaret sanayi fuarı değildir, aynı zamanda barışın da kardeşliğin de yaşadığı, geliştiği bir fuardır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında cephede birbirleriyle savaşan devletler, İzmir\'de yan yana pavyonlarda sanayilerini, ticaretlerini, ülkelerinin tanıtımlarını gerçekleştirmişlerdir. Ülkemizin ekonomik gücü, insan kaynağı gücü bütün zorlukları aşacak güç ve kudrettedir. Şu anda yaşadığımız günleri en kısa zamanda bertaraf olacak ve Türkiye Cumhuriyeti milletiyle beraber gelişmeye büyümeye ve dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmaya artarak devam edecektir. Umuyorum hem hoşça vakit geçirirsiniz hem de ülkeniz ve ticaretiniz konusunda karlı bir etkinlik olur\" dedi.

SIRBİSTAN EĞİTİM BAKANI İKİ ÜLKE İLİŞKİSİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın Cumhuriyet tarihi kadar eski olan fuarın önemli bir misyonu yerine getirdiğini söylediği konuşmasından sonra Sırbistan Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic konuştu. Türkiye\'de çok iyi karşılandığını ifade eden Mladen Sarcevic, \"Sırbistan için ne kadar aile bağları önemlisiyle burada aynı sıcaklıkla karşılandım. Türkiye\'nin ekonomik anlamda ne kadar ilerlediğini hepimiz görüyoruz. Bütün balkan ülkelerinde bu ortaya çıkmıştır. Bizde buna tanıklık ediyoruz. Serbest ticaret anlaşmasıyla devam eden ilişkilerimiz iki ülke için olumlu devam etmektedir. 2017 yılında iki hükümet arasında gerçekleşen işbirliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ziyareti ilişkileri derinleştirerek ileri seviyeye götürdü. Türkiye\'den gelene şirketler bizim ülkemizde gelişmelerin kaydedilmesine neden oldu. Otomotiv tekstil alanında olumlu gelişmeler kaydedildi. Bilim sanayi bakımından olumlu gelişmelerin var olmasını bekliyoruz. İzmir\'de iki üniversiteyi ziyarete ettim. Bu da bende eğitim alanında güzel gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Bizimi ülkemizde öğrencilerimiz Türkoloji eğitimi almaktalar. Kültürel olarak ilişkiler sürmektedir. İki ülke arasında eğitim alanında gelişmeler olması için işbirliğine hazırız. Türkiye Cumhuriyeti\'ni güçlü ülke olarak görüyoruz. Ekonomik ve kültürel olarak ortak bağlarımız olduğunu görüyoruz\" dedi.

TİCARET BAKANI PEKCAN\'DAN NDAN ÇOCUKLUK ANISI

Basın toplantısındaki son konuşmayı ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. İzmir Fuarı\'nın mirasına önem verdiklerini söyleyen Ruhsar pekcan, \"İzmir Fuarı, Ulu Önder Atatürk ile cumhuriyetimizin kurucuları tarafından kurulmuştur. Onların dünyaya bakışlarını göstermektedir. Biz bunu gelecek kuşaklara taşımak için gayret sarf ediyoruz. Sırbistan\'ın bu fuara katılması iki ülke arasındaki bağı da göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ile ilişkilere önem vermektedir. Bu sene fuarın teması teknolojidir. 21\'inci yüz yılda teknoloji küresel ekonomileri adeta yeniden yapılandırmaktadırlar. Biz Türkiye olarak bu yarışı içindeyiz ve yeni politikalar geliştiriyoruz. Bu yola azimle devam ediyoruz. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın da gelecek için yön verici olmasını istiyoruz. Fuarın açılışı öncesinde katılımcı ülkeler kendi yatırım imkanlarını gösterdiler\" dedi.

İzmir\'in Anadolu\'nun buluşma noktası olduğunu da vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, \"İzmir Fuarı da Türkiye\'nin buluşma noktası olmuştur. Benim çocukluğumda babam İzmir Fuarı\'nı gezdirirdi. O zaman Zeki Müren konserlerine giderdik. Lunaparka giderdik. Benim için çok önemli bir yeri var İzmir Fuarı\'nın. 87 yıldır devam eden fuarda, Anadolu insanının ürettikleri dünya insanlarıyla buluştu. Geçen sene 1.2 milyon ziyaretçi katıldı. Bu Türkiye\'de en yüksek katılımcı olma özelliği taşıyan biz bu sene katılımın daha fazla gelmesini bekliyoruz. Gelecek ortak refaha ulaşmamız için çalışmalara katkı verecektir\" dedi.

Konuşmalardan sonra basın toplantısı katılımcı ülkelerin temsilcilerin birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.



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