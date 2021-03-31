Bakan Pekcan duyurdu: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koronavirüs salgını nedeniyle ciro kaybı yaşayan işletmelere destek başvurusunun uzatıldığını duyurdu.

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun."

Şartlar neler?

Karara göre, ciro kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.