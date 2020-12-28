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Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Bakan Pekcan: Yepyeni bir dönem başlıyor

28 Aralık 2020 21:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurdu Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama geldi. Pekcan, yarın imzalanacak anlaşmaya dair, "Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

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