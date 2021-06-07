Bakan Pakemirli açıkladı: Deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara verilen destek artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deniz salyasından (müsilaj) etkilenen küçük balıkçılara desteğin 2 bin liraya çıkarılacağını belirtti.

Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmayacağını da belirten Pakdemirli, çiftçiye 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemleri için destek verileceğini açıkladı.

Öte yandan Bakan Pakdemirli, İstanbul'un barajlarının doluluk oranlarıyla ilgili olarak da bilgilendirmede bulundu. "İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 76. 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda" diyen Pakemirli, "Geçen yıl bu aylarda yüzde 67’ydi. Marmara ve Ege bu kuraklıktan nasibini almadı. Orada bilakis toparlama gördük. Ankara’da yüzde 23 görünüyor baraj doluluk oranı. Ankara’da 8 buçuk aylık suyumuz var. Ankara’da bu sene problem yaşanmaz. İzmir yüzde 35, orada 15 aylık suyumuz var" diye konuştu.