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Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı (5)

TABURCU EDİLDİLER Manisa'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin, tedavilerinin ardından, saat 17

25 Eylül 2018 20:43

TABURCU EDİLDİLER
Manisa\'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin, tedavilerinin ardından, saat 17.00 sıralarında taburcu edildi.

MANİSA, (DHA)

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